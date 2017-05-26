جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تنفق 600ألف ريال على “العلاج التأهيلي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بلغ حجم الإنفاق على برنامج العلاج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومتعددي العوق، الذي تقدمه جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، خلال عام، ما يربو على 600 ألف ريال، مستهدفًا 64 مستفيدًا يمثل الذكور منهم ما بين أطفال وبالغين 43 شخصًا، في حين تمثل الإناث ما بين أطفال وبالغات 21 شخصًا.

ويسعى البرنامج إلى إعادة الأمل لديهم باسترداد أطرافهم المسلوبة عبر تحفيز الإحساس الموضعي العصبي، وكذلك التخفيف من التقرحات والآلام الناتجة عن الشلل وتبلد الإحساس بالأطراف ضمن خدمات تشمل: العلاج التأهيلي العادي والشامل للكبار والصغار، وشد فقرات الظهر، وجلسات العلاج الطبيعي المنزلي وغيرها، وعبر مراكز صحية متخصصة.

وفي السياق، أكد عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، حرص الجمعية على تلبية احتياجات مستفيديها الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل من أجل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم، والدفع نحو تمكينهم عبر المبادرات المجتمعية التي يعد العلاج التأهيلي واحدًا من أهمها.

ونوّه “السعدون” بأن البرنامج يمثل ضمانا للجودة والاشتراطات والمعايير الطبية الملائمة في العلاج التأهيلي للشخص ذي الإعاقة من خلال تواصل الجمعية الحثيث والمباشر مع القنوات الطبية والصحية على اختلافها لضمان تحقق المعايير المنصوص عليها.

بدوره، كشف مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، عن آلية البرنامج، موضحًا أن المستفيد يتلقى 12 جلسة شهريًا، يقوم قسم خدمات المستفيدين في الجمعية على إثرها بمتابعة سير العملية التأهيلية ومدى تحسنها عبر تقارير متابعة دورية.

وحول أهمية البرنامج ذكر “الجعفري” أنه يسهم في تخلص الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومتعددي العوق من العجز والآثار المترتبة على الإعاقة إذا ما اتبعوا البرنامج بعناية ومتابعة، كما يسهم الاستمرار والانتظام في العلاج التأهيلي في تحقيق الوقاية وضمان عدم تدهور حالاتهم، وعدم تعاظم الآلام المصاحبة بسبب ضمور العضلات، وبالمقابل يتسبب عدم خضوع ذوي الإعاقة الحركية ومتعددي العوق لهذه الجلسات في حدوث تقرحات الطفح الجلدي، الأمر الذي قد يتسبب -لا قدر الله- في حدوث مضاعفات لا تحمد عقباها.

وكانت الجمعية قد أطلقت أخيرا مبادرة لمشاركة المجتمع في تأمين العلاج التأهيلي لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة حملت عنوان #100_علاج_تأهيلي، من أجل حث الأهالي على المساهمة والتبرع لصالح البرنامج خلال الشهر الكريم.