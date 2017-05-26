الخدمة المدنية: الدوام في رمضان 5 ساعات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صدر تعميم المقام السامي الكريم برقم (39813) وتاريخ 29/ 08/1438هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية، والذي تقرر بموجبه أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، بمعدل خمس ساعات يَوْمِيَّاً، تبدأ من الساعة العاشرة صَبَاحَاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ونص التعميم على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لِهَذَا العام يوم الثلاثاء الْمُوَافِق 25/09/1438هـ، على أن يُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الْمُوَافِق 8/10/1438هـ، حَسْبَ ما نَصَّتْ عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإِجَازَات في الخدمة المدنية.