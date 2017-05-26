“تنمية السلمانية” تطلق مسابقة الدرر لشهر رمضان وترصد لها 12جائزة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين)، اليوم الجمعة، عن انطلاق مسابقة “الدرر” الشهرية لشهر (رمضان المبارك) لعام 1438هـ، وهي عبارة عن مسابقة ثقافية خلال شهر رمضان المبارك تستهدف جميع أبناء المجتمع (ذكور وإناث).

وأوضحت اللجنة أنه سيكون هناك سحب أسبوعي على 12 جائزة خلال شهر رمضان منها “شاشة 50 بوصة، وجهاز جالكسي، وجهاز لابتوب، وجهاز مايكرويف، ومكنسة كهربائية”، والعديد من الجوائز القيمة بانتظار الفائزين.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن المشاركة في المسابقة من خلال تطبيق لجنة التنمية الاجتماعية بالسلمانية عبر الأجهزة الذكية (أبل، الأندرويد)، كما يمكن مشاهدة السحب على الفائزين من خلال حساب اللجنة في السناب شات (salmaniah164)، داعيةً الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.