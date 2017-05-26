للعام السابع.. حلقات زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن تبدأ نشاطها بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

للعام السابع على التوالي، تنطلق الحلقات الرمضانية لزيد بن ثابت (رضي الله عنه) بجامع عبدالرحمن بن عوف (الخضري) بالسلمانية الجنوبية، حيث ستبدأ نشاطها منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك حتى 19 رمضان.

وفي السياق، أكد القائمون على الحلقة الرمضانية، أهمية حث الآباء أبناءهم على الالتحاق بمثل هذه الأنشطة، وذلك لما لها من فضل عظيم وخصوصا في هذا الشهر الفضيل، والتي تعود عليهم بالأجر والمثوبة، مبينين أن أوقات الحلقة ستكون على ثلاث فترات هي: الفترة الأولى بعد صلاة العصر إلى قبيل أذان المغرب بنصف ساعة، والفترة الثانية بعد صلاة التراويح لمدة ساعة ونصف، والفترة الثالثة بعد صلاة الفجر لمدة ساعة ونصف، إضافة إلى الجوائز الأسبوعية والتي تشتمل على الأجهزة الكهربائية وتذاكر الطيران والجوالات.

وتستهدف الحلقات، التي تقام سنويًا بجامع عبدالرحمن بن عوف (الخضري)، الفئات العمرية من الابتدائية حتى الموظفين، ويدرس فيها 20 معلمًا، وبلغ عدد الدارسين للعام الماضي 1437 هـ 450 دارسًا، فيما بلغ عدد الأجزاء المحفوظة 1425 وعدد الأوجه أكثر من 28 ألف وجه، وعدد من راجع القران كاملًا في البرنامج تسعة، بينما بلغت عدد الساعات اليومية ست ساعات ونصف، ووقتها “العصر – العشاء – الفجر”.