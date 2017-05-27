استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار علة الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة. في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية.