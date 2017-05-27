“العمل”: لا تراجع عن توطين «المولات» في محرم المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن توطين الوظائف بالمراكز التجارية المغلقة “المولات” سيطبَق في موعده المحدد في محرم القادم، بداية من منطقتي القصيم وحائل، مُشِيرَة إلى عدم وجود أَي معوقات أو عراقيل تعترض تطبيق القرار، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن التطبيق سيتم بِنَاءً على معطيات السوق وعدد الباحثين عن العمل، مُبَيِّنَاً أن المشروع يتضمن توفير الدعم من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الراغبين في فتح محلات تجارية خَاصَّة بهم.

وأضاف: أن القرار يَأْتِي ضمن برامج التوطين التي تعمل عليها الوزارة، وأنه لم يحدد فترة زمنية محددة، بل ترك ذلك حَسْبَ خطة التنفيذ المقررة ومواعيدها مع مراعاة إعطاء مهلة للملاك للتكيف مع هذا القرار.