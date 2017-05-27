تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 1 رمضان 1438 هـ, الموافق 27 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة وإصابة 54 في تصادم 5 حافلات على طريق القصيم – المدينة

وفاة وإصابة 54 في تصادم 5 حافلات على طريق القصيم – المدينة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهد طريق المدينة المنورة – القصيم مساء اليوم حادث تصادم مروري لخمس حافلات نتج عنه (ستة وفيات) وإصابة (ثمان وأربعون إصابة متنوعة).

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم العقيد عبدالعزيز التميمي بأنه تم علاج بعض الحالات بالموقع ونقل البعض إلى مستشفيات محافظات عقله الصقور والنبهانيه والرس ورياض الخبراء والبكيرية بمشاركة الدفاع المدني والشؤون الصحيه والهلال الاحمر والمرور وأمن الطرق وإداره الطرق (المواصلات) وبلدية محافظه عقله الصقور.

وقدم التميمي تعازي الدفاع المدني لذوي المتوفين سائلا الله لهم الرحمه والغفران وللمصابين الشفاء العاجل داعياً إلى أخذ الحيطه والحذر واتباع تعليمات السلامة خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

انخفاض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 15% خلال 7 أشهر

انخفاض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 15% خلال ...

“الصحة” تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية على فترتين

“الصحة” تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية على ...

“العمل”: تنقُّل المواطنين بين المنشآت يُحقق التنافس المحمود

“العمل”: تنقُّل المواطنين بين المنشآت يُحقق التنافس المحمود

فتح باب الاستقدام للعمالة الأثيوبية مجددًا بشروط

فتح باب الاستقدام للعمالة الأثيوبية مجددًا بشروط

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*