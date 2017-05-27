وفاة وإصابة 54 في تصادم 5 حافلات على طريق القصيم – المدينة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهد طريق المدينة المنورة – القصيم مساء اليوم حادث تصادم مروري لخمس حافلات نتج عنه (ستة وفيات) وإصابة (ثمان وأربعون إصابة متنوعة).

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم العقيد عبدالعزيز التميمي بأنه تم علاج بعض الحالات بالموقع ونقل البعض إلى مستشفيات محافظات عقله الصقور والنبهانيه والرس ورياض الخبراء والبكيرية بمشاركة الدفاع المدني والشؤون الصحيه والهلال الاحمر والمرور وأمن الطرق وإداره الطرق (المواصلات) وبلدية محافظه عقله الصقور.

وقدم التميمي تعازي الدفاع المدني لذوي المتوفين سائلا الله لهم الرحمه والغفران وللمصابين الشفاء العاجل داعياً إلى أخذ الحيطه والحذر واتباع تعليمات السلامة خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية.