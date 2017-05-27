مصدر بـ”العمل”: إدراج خدمة إصدار “تأشيرات الاستقدام التعويضية” في “مساند” قريباً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالب عدد من المواطنين المسجلين في خدمة “مساند” لإصدار تأشيرات العمالة المنزلية مسؤولي خدمة “مساند” بإضافة خدمة إصدار تأشيرات الاستقدام التعويضية عن العمالة المنزلية التي ترفض العمل وتغادر المملكة خلال 3 أشهر، فيما أكد مصدر مطلع أن الوزارة تعمل على إضافتها.

وأوضح المواطنون، وفقاً لـ”الوطن”، أن عدم إدراج خدمة “إصدار التأشيرات التعويضية” للعمالة المنزلية المغادرة خلال الـ3 أشهر الأولى لـ”مساند” يضطرهم لمراجعة مكاتب شؤون استقدام الأفراد في وزارة العمل، وتزيد المعاناة لدى الذين يقطنون في مناطق لا يوجد فيها مكاتب، ما يضطرهم للذهاب إلى أقرب مدينة.

بدوره أكد مصدر مطلع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على “أتمتة” جميع خدماتها وإجراءاتها، خاصة فيما يتعلق ببرنامج “مساند”، حيث ستضيف له الوزارة قريباً خدمة إصدار التأشيرات التعويضية عن العمالة المنزلية التي ترفض العمل وتغادر خلال الـ3 أشهر الأولى من الحضور للمملكة.