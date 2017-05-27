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السبت, 1 رمضان 1438 هـ, الموافق 27 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الكشف عن وجود 678 ألف “راوتر” في المملكة معرّض لهجمات إلكترونية

الكشف عن وجود 678 ألف “راوتر” في المملكة معرّض لهجمات إلكترونية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مكتب الشرطة الدولية للتحقيقات ومواجهة الإرهاب الإلكتروني “السايبربول” عن وجود 678 ألف جهاز “رواتر” متصل بالإنترنت داخل المملكة، لم يتم تثبيت اسم مستخدم وكلمة المرور عليه.

وشدد قائد وحدة مكافحة الإرهاب الإلكتروني بـ “السايبربول” شهاب نجار على ضرورة إعادة ضبط إعدادات تلك الأجهزة، بوضع اسم مستخدم وكلمة سر؛ لحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

وأوضح النجار، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن هناك أكثر من 30 ألف جهاز خادم مصاب بثغرات أمنية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى استخدامها كوسيط لتنفيذ هجمات إلكترونية من خلالها ضد جهات أخرى، أو تعرضها لهجمات.

وأشار قائد وحدة مكافحة الإرهاب الإلكتروني إلى أن القطاعات المستهدفة من الهجمات الإلكترونية في الفترة المقبلة تتمثل في البنوك المركزية والمصارف والمنشآت الحيوية، كقطاعات الطاقة والنفط والصحة.

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