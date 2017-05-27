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السبت, 1 رمضان 1438 هـ, الموافق 27 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وظائف شاغرة على بند صندوق الطلاب بجامعة الطائف

وظائف شاغرة على بند صندوق الطلاب بجامعة الطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف الراغبين لشغل عدد من الوظائف للتعاقد على بند صندوق الطلاب ، وشملت وظائف مشرف أنشطة طلابية (عدد 3) لحملة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص الخدمة الاجتماعية أو الدراسات الإسلامية أو العلوم الإدارية والمالية ، ومشرف توجيه وإرشاد (عدد 2) لحملة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص الخدمة الاجتماعية أو الدراسات الإسلامية أو علم النفس التربوي ، ومدخل بيانات (عدد 1) لحملة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص الحاسب الآلي ، ومراسل (عدد 1) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن يكون لديه إلمام بالعمل على الحاسب الآلي والأرشفة وكتابة التقارير ، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 سنة ، ويتم تقديم ملف يشتمل على السيرة الذاتية ، والشهادات والدورات والخبرات الحاصل عليها ، مشفوعة بطلب من المتقدم لعميد شؤون الطلاب (جامعة الطائف بالحوية – مبنى عمادة شؤون الطلبة – الدور الثالث) لقبول ترشيحه ، مع تحديد الوظيفة التي سيتقدم للمنافسة عليها ، وسيستمر قبول المتقدمين حتى 6 رمضان الجاري .

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