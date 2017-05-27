الدفاع المدني يُحذِّر من الحرائق أثناء إعداد الإفطار في رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حَذَّرَتِ المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك ـ لا قدر الله ـ أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وَقَالَتِ المديرية العامة للدفاع المدني: إن المخاطر والحوادث يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم توزيع الأحمال، أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

وأَوْصَى الدِّفَاع الْمَدَنِيّ ربات البيوت والعمالة المنزلية بعدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها لِتَجَنُّبِ مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، وكذلك التأكد من سلامة تمديدات الغاز، مُطَالِبَاً بضرورة اتباع إرشادات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ؛ لِتَجَنُّبِ هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي؛ لِتَجَنُّبِ مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام.

ونبه الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إلى أهمية استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام؛ لِتَجَنُّبِ مخاطر اشتعال الزيت، وعدم ارتداء ربات البيوت والعمالة المنزلية للملابس الواسعة أو المصنوعة من المواد سريعة الاشْتِعَال أثناء إعداد الطعام، وكذلك عدم استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم، وإبعادها عن متناول الأَطْفَال، والكشف عن سلامة تمديدات الغاز، وإغلاق المفاتيح بعد الانتهاء من إعداد الطعام.

وَشَدَّدَتِ المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية في جميع المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.