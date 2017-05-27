قائمة بالفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تتربع الفاكهة على عرش العناصر التي تفقد الوزن سريعا، وتعمد أغلب الأنظمة الغذائية إلى التركيز على أنواع الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة وتعطي إحساسا بالشبع.

وذكر موقع “stylecraze” أهم 10 أنواع من الفاكهة التي تساعد على إنقاص الوزن:

1- الأفوكادو

أول ثمرة تتربع على عرش الفواكه التي تعمل على إنقاص الوزن، تحتوي على أوميجا 9 وعدد من الأحماض الدهنية، كما تسرع الأفوكادو من عملية الأيض عن طريق حرق الدهون وزيادة الطاقة.

2- الليمون

يحتوي الليمون على عدد من الفيتامينات أهمها فيتامين C وB، ومعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم، ويفضل شرب مزيج من الليمون والعسل صباحا.

3- البطيخ

يحتوى البطيخ على أقل عدد من السعرات الحرارية، كوب واحد من عصير البطيخ يحتوس على 50 سعرة حرارية، كما أنها غنية بفيتامينات A ،B وC ويعمل البطيخ على الحماية من أمراض مثل القلب والسرطان.

4- الموز

يحتوي الموز على أكبر قدر من النشا قابل للذوبان، ويعطي الموز شعب للمعدة خاصة إذا تم تناول كوب من الماء سيعطي إحساسًا شديدًا بالشبع.

5- الجريب فروت

أظهرت الدراسات الحديثة أن الناس الذين يستهلكون الغريب فروت على أساس يومي تميل إلى فقدان الوزن أكثر بكثير، يحتوى على كميات عالية من الكربوهيدرات.

6- البرتقال

يحتوى على كميات عالية من المياه وعدد قليل من السعرات الحرارية، التي تساعد على فقدان الوزن.

7- التفاح

“تفاحة يوميًا تغنيك عن الذهاب للطبيب” مقولة شهيرة عن فوائد التفاح، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وفيتامين (أ).

8- الرمان

بذوره غنية بالمواد المضادة للأكسدة والألياف وسعرات حرارية منخفضة.

9- الأناناس

الأناناس غني بالمواد المضادة للأكسدة، والأنزيمات، والمعادن، والفيتامينات، بالإضافة إلى أنها خالية من الكولسترول والدهون.

10- التوت

التوت والفريز والتوت البري من الحمضيات التي تحتوي على نسب قليلة من الكربوهيدرات، وتعمل على إزالة السموم من الجسم، الذي لا يساعد فقط على الهضم ولكن على فقدان الوزن.