اختناق وإصابة 8 أشخاص في حريق شقة سكنية بالرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات متفرقة مساء أمس إثر حريق اندلع في شقة سكنية على طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق داخل شقق سكنية على طريق الملك عبدالله مع الملك خالد ، حيث تم توجيه سبع فرق إاسعافية و ثلاث فرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني ، وبعد وصول أول فرقة اسعافية اتضح وجود ثمانٍ حالات اختناق، وبعد عمل الفرز والكشف المبدئي للحالات تبين وجود

ثلاث حالات توقف قلب وتنفس وحالة متوسطة وأربع حالات طفيفة.

وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لحالات توقف القلب، ونقلها إلى أقرب منشأة طبية بعد عودة النبض لأحد الحالات بفضل من الله سبحانه.

بينما باقي الحالات تم علاجها في الموقع ورفضوا النقل .