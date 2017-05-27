نادي الجيل يعلن عن التسجيل في جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي للقرآن الكريم

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلن نادي الجيل بالأحساء متمثلاً في اللجنة الثقافية والاجتماعية عن بدء التسجيل في جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي -رحمه الله- للقرآن الكريم “مزامير آل داود4” بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء، ويستمر التسجيل حتى العاشر من هذا الشهر الكريم على أن تنطلق فعاليات المسابقة خلال الفترة من 11-20 رمضان 1438هـ عقب صلاة التراويح مباشرة في مقر النادي بحي الملك فهد.

من جانبه، أشار المشرف على المسابقة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجيل وليد بن محمد الشويهين بأن جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي رحمه الله للقرآن الكريم تهدف إلى الاهتمام بكتاب الله العزيز، والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع الشباب على الإقبال على كتاب الله حفظاً وتدبرًا، وإعداد جيل صالح ناشئ على أخلاق القرآن الكريم وآدابه وأحكامه، وأضاف الشويهين بأنه تم تخصيص (32) جائزة للفائزين في المسابقة منها (20) جائزة نقدية للفائزين في مسار الحفظ و(12) جائزة عينية للفائزين في مسار التلاوة “أندى صوتًا”.

وعن شروط ومستويات المسابقة بين رئيس لجنة التحكيم الشيخ إبراهيم بن خميس الصقر بأن الفئة المستهدفة من (5) سنوات إلى (30) سنة، وتشتمل المسابقة على مسارين الحفظ والتلاوة: فمسار الحفظ ينقسم إلى أربع مستويات، حيث المستوى الأول حفظ وترتيل خمسة عشر جزءاً من سورة الكهف إلى سورة الناس من (8) سنوات إلى (30) سنة خصص له خمس جوائز (1500-1200-1000-800-600) ريال، والمستوى الثاني حفظ وترتيل خمسة أجزاء من سورة الأحقاف إلى سورة الناس من 8 سنوات إلى 17 سنة خصص له خمس جوائز ( 1200-1000-800-600-500) ريال، والمستوى الثالث حفظ وترتيل جزئي عم وتبارك من 8 سنوات إلى 12 سنة خصص له خمس جوائز (1000-800-600-500-400) ريال، والمستوى الرابع حفظ وترتيل جزء عم للبراعم من 5 سنوات إلى 8 سنوات خصص له خمس جوائز (800-600-500-400-300) ريال، مؤكدًا بأن الفائزين في العام الماضي لا يحق لهم المشاركة هذا العام إلا في مستوى أعلى.

أما مسار التلاوة “أندى صوتاً” فتم تقسيمه إلى أربعة مستويات : الأول من 17 سنة إلى 30 سنة، والمستوى الثاني من 12 سنة إلى 17 سنة، أما المستوى الثالث من 8 سنوات إلى 12 سنة، والمستوى الرابع من 5 سنوات إلى 9 سنوات، وقد تم تخصيص جوائز عينية قيمة لثلاثة فائزين في كل مستوى، ويشترط في هذا المسار أن يكون المتسابق حسن الصوت وأن يجتاز المقابلة الشخصية قبل دخوله للمسابقة.

وللتسجيل عبر رابط المسابقة http://cutt.us/mzamir4 أو إرسال رسالة نصية مع ذكر الاسم والعمر والمستوى إلى الشيخ أحمد التركي جوال 0546640052.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الجيل أحمد بن فهد الغنيم عن شكره وتقديره لأبناء الشيخ خالد بن عيد العرجي رحمه الله وعلى رأسهم أمين عام الجائزة الأستاذ فهد بن خالد العرجي على هذا الدعم والتكفل بجميع تكاليف المسابقة للعام الرابع على التوالي، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر وأن يوسع في رزقهم، كما قدم الغنيم شكره لمدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء عبداللطيف بن أحمد العرادي على توجيهاته المستمرة في تفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية.