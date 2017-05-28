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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة” تمنع التعامل مع محال الذهب بدون الهوية الوطنية أو الإقامة

“التجارة” تمنع التعامل مع محال الذهب بدون الهوية الوطنية أو الإقامة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجهت وزارة التجارة والاستثمار، محال الذهب والمجوهرات، بضرورة التحقق من هوية الزبائن، قبل التعامل معهم، سواءً كان ذلك عند الشراء أو البيع، من خلال طلب الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز.

وشددت الوزارة، وفقاً لصحيفة “المدينة”، على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات عند بداية التعامل مع العملاء، أو إجراء أي عملية بصفة مباشرة معهم، أو نيابة عنهم، والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، إلى جانب أهمية الالتزام بتطبيق مبدأ “اعرف عميلك”.

ويأتي هذا التوجيه ضمن مشروع الوزارة لمكافحة غسل الأموال، خاصة أن قطاع الذهب والمجوهرات قد يكون أكثر عُرضة لمثل هذه الجرائم من غيره.

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