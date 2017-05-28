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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بسبب عمرة رمضان.. أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية ارتفعت 100%

بسبب عمرة رمضان.. أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية ارتفعت 100%

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتخصص في قطاع الاستقدام منصور الجابري، السبت، أن عمرة رمضان رفعت أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية بنسبة 100%.

وقال الجابري: ‘‘إن ارتفاع الضغط على الرحلات القادمة للمملكة في شهر رمضان رفع أسعار تذاكر الطيران؛ مما سبب في ارتفاع التكاليف على مكاتب الاستقدام وعلى العملاء”، بحسب “الرياض”.

وأوضح، أنه مع قرب شهر رمضان المبارك يلاحظ ندرة في وجود الخادمات، لذلك تلجأ بعض الأسر للاستعانة بالخادمات عن طريق التأجير.

وأشار “الجابري” إلى أن زيادة الإقبال على العمالة المنزلية عن طريق التأجير يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة 30% عن المستويات العادية قبل شهر رمضان.

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