“الإسكان” توقع اتفاقية لإنشاء مصنع بتقنية “روبوتية” بالدمام.. ينتج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية لبناء مصنع في الدمام على مساحة 500 ألف متر مربع بأحدث الوسائل التقنية للبناء الحديث، ولذلك لضخ مزيد من الوحدات السكنية وتنشيط قطاع الإسكان.

وأوضحت الوزارة أن المصنع الجديد يجمع بين التقنيات الآلية و”الروبوتية” المتطورة وعمليات التصنيع الهندسية المبتكرة، ومن المتوقع أن ينتج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ريال في أقصر فترة ممكنة.

وأشارت إلى أن المصنع سيعمل على خلق حوالي 500 فرصة عمل مستدامة للمواطنين.

من جانبه، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إن تلك المصانع سيتم توطينها بنسبة تصل إلى 100%.

وبيّن وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المصنع سيقوم ببناء وحدات سكنية وتجهيزها بحلول صناعية مبتكرة، حيث يتم تصنيعها بداخل المصانع، ومن ثم يتم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيبها.