8 شروط للسماح لمنشآت التدريب الأهلية بتقديم دورات للصغار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وضعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 8 شروط لمنح الإذن لمنشآت التدريب الأهلية؛ بالاتفاق مع أندية الأحياء والمدارس، لتقديم دورات تدريبية للصغار ما بين (7 – 15 عاما).

وقالت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “مكة”، إن هذا الإجراء يأتي دعما من المؤسسة لتقديم تدريب يسهم في توسيع مهارات الصغار واستغلال وقتهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأندية عبارة عن مدارس داخل الأحياء يتم تجهيزها لممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية، لافتة إلى أنها تقدم خدماتها مساء، حيث يلتقي رواد المدرسة بمجموعات لها نفس الاهتمامات والميول، لتنمية المهارات وممارسة الهوايات.

وأوضحت المصادر أن الشروط الثمانية جاءت كالتالي:

1. تقدم المنشأة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة.

2. يقدم الدورات مدربون معتمدون من الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

3. تصدر المنشأة التدريبية الأهلية شهادات حضور للمتدربين وفق النظام.

4. تلتزم المنشأة التدريبية الأهلية بتسجيل المتدربين وفقا للنظام.

5. للمنشأة وضع اسم أو شعار الجهة المتفق معها على الشهادة أو الإشارة إلى أن الدورة نفذت في مقرها.

6. تقع مسؤولية الإشراف كاملة على المتدربين على الجهة المتفق معها أمام المجتمع وأمام الجهات القضائية.

7. كل نزاع ينشأ بين المنشأة التدريبية والجهة المتفق معها من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة.

8. الالتزام بما ورد في دليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية.