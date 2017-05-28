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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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“الصندوق العقاري” يدرس إعفاء المقترضين العاجزين عن السداد

“الصندوق العقاري” يدرس إعفاء المقترضين العاجزين عن السداد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مندوب صندوق التنمية العقارية، الذي مثل أمام مجلس الشورى، عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة حكومية لدراسة وضع ضوابط لإعفاء المقترضين المتعثرين في السداد.

وأكد مندوب الصندوق أن هناك صعوبة في التحصيل من شريحة كبيرة من المقترضين، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتأخرة لديهم 30 مليار ريال، مؤكداً أنه سيتم إعفاء المتعثرين الذين يثبت عجزهم عن السداد؛ إذ سيتعاون الصندوق مع وزارة العدل للتحقق من هذه الحالات.

وأوضح أن الصندوق يسعى لوضع المتعثرين في السداد ضمن شرائح متعددة ويتم تحصيلها وفق جدولة جديدة، مبيناً بحسب “المدينة” أن الصندوق يهدف إلى تحصيل (3-4) مليارات ريال سنوياً في إطار آليته الجديدة.

وأشار إلى أن الصندوق ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عن الدفع، بل هناك إجراءات عديدة لذلك حتى يتم رفع الأسماء وحصرها ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء.

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