“مرور مكة” يلاحق “مفبرك” مقطع لرجال أمن يمنحون مخالفات لسيارات تقف بطريقة صحيحة قضائيًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مدير مرور مكة المكرمة العقيد دكتور باسم البدري تقديم شكوى رسمية للجهات المعنية ضد “مفبرك” أحد مقاطع الفيديو التي تصور رجال الأمن وهم يمنحون مخالفات لسيارات تقف في المكان الصحيح.

وأوضح البدري أن القضية ما زالت منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن هدف الشكوى هو حفظ حقوق إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وقالت مصادر مطلعة، إنه سيتم تطبيق نظام الجرائم الإلكترونية على “مفبرك” المقطع، لمحاولته التضليل والإساءة لرجال المرور بالعاصمة المقدسة.

وأكدت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أنه فور انتشار المقطع تم التحقق من مصداقية التصوير من قبل قسم الجرائم المعلوماتية، حيث تم التأكيد على أن المخالفات كانت لمن يقف بشكل خاطئ دون أي تعرض لتلك المركبات الواقفة بشكل صحيح للمخالفات.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية قامت بالوصول إلى مصور المقطع والتحقيق معه وأخذ جميع أقواله حول ما قام بنشره.