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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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دراسة: قلة النوم تجعل خلايا المخ تأكل نفسها

دراسة: قلة النوم تجعل خلايا المخ تأكل نفسها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إيطاليون أن قلة النوم تجعل خلايا الدماغ تأكل نفسها.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فحص الباحثون الفئران المختبرية، ووجدوا أن خلايا “clean-up” كانت أكثر نشاطا في أدمغتهم عندما كانوا محرومين من النوم.

وأوضح الباحثون أن الخلايا المعروفة باسم “الخلايا النجمية”، تتصرف مثل ماكينة صغيرة في الدماغ، تأكل الخلايا المتصلة بالدماغ وتصبح ضعيفة ومتفككة.

وقال المؤلف الرئيسي “ميشيل بليسي”، عالم المخ والاعصاب: “نحن نظهر لأول مرة أن أجزاء من نقاط الاشتباك العصبي تم التهامها حرفيا من قبل الخلايا النجمية بسبب فقدان النوم”.

وفقا لفريق البحث في جامعة مارتش الإيطالية، فإن العملية التي تبدو مثيرة للقلق هي في الواقع شيء إيجابي، حيث تشبه القطع القديمة من الأثاث والتى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيف، لكن إذا زادت فإنها تسبب مشاكل.

وأكد الباحثون أن الحرمان من النوم يسبب زيادة نشاط هذه الخلايا لتلتهم نفسها مما يؤدي إلى مرض الزهايمر.

ووجدت الدراسة أن وجود أقل من ست ساعات النوم كل ليلة ارتبط مع ارتفاع خطر الموت في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ومن الجدير بالذكر أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم كانوا أكثر احتمالا بنحو 2.1 مرة للموت بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

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