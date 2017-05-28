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الطريق إلى الطاقة النووية.. المملكة تقطع 20% من مشوار إنشاء مفاعل “سمارت”

الطريق إلى الطاقة النووية.. المملكة تقطع 20% من مشوار إنشاء مفاعل “سمارت”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

مكنت المملكة من إنجاز نحو 20% من مشوار إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وذلك بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

وكشف اجتماع “سعودي – كوري” وفقا لصحيفة “الحياة”، عن إنجاز أكثر من 20 في المائة من أعمال التصاميم الهندسية لمفاعل “سمارت”، وإكمال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من برنامج تطوير القدرات البشرية للمهندسين السعوديين المشاركين في المشروع.

وأوضح الاجتماع أن 33 مهندساً سعودياً أتمّوا تدريبهم الذي استمر ثلاثة أشهر تخللته برامج فنية مكثّفة في مجالات مختلفة في الطاقة النووية، منها برامج متخصصة في تصميم قلب المفاعل، ونظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، والتفاعل بين الآلة، وتحليل السلامة لتقنية مفاعلات “سمارت”.

وبدأت المرحلة الثالثة للبرنامج في يناير الماضي، وتتمثل في التدريب الميداني والمشاركة في إعداد التصاميم الهندسية لمفاعل “سمارت”، على أن تستمر هذه المرحلة لمدة عام كامل.

وتعد تقنية مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة “سمارت” من تقنيات الجيل الرابع الحديثة جداً في مجال المفاعلات النووية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدأت العام الماضي في برنامج بناء القدرات البشرية لمشروع مفاعل “سمارت”، وأقرَّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مبادرات لاختيار وتهيئة مواقع لبناء أربعة مفاعلات نووية بحلول 2020.

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