“المساهمات العقارية” تزود “سمة” ببيانات 40 متعثراً بإجمالي مبالغ تقدر بـ2.3 مليار ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت لجنة المساهمات العقارية أنها زودت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، ببيانات 40 فردا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، وصدرت ضدهم أحكام قضاء التنفيذ بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 2.3 مليار ريال.

وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن الاتفاقية التي تم إبرامها مع “سمة” دخلت حيّز التنفيذ، وستتضمن أصحاب المساهمات الحالية والقديمة، بالمبالغ المالية كافة.

وأكد العسكر أن الاتفاقية ستسهم في تحفيز الأفراد على السداد؛ لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمات المصارف المختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونياً، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل، ومن ثمَّ إرجاع حقوق المساهمين إليهم.

وأبان العسكر أن اللجنة تعتزم عقد أربعة مزادات بيع علني ومباشر خلال الفترة المقبلة، وذلك لإرجاع حقوق المساهمين المتعثرة، حيث ستعقد مزاداً على أكثر من 200 قطعة سكنية في الأحساء.