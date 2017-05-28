أمير الشرقية يستقبل لجنة العمل الخيري بمؤسسة الراجحي بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الأحد)، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس لجنة العمل الخيرية بفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف وأعضاء اللجنة.

وفي الأثناء، اطلع الأمير سعود بن نايف، على موجزٍ عن البرامج والمبادرات التي دعمتها المؤسسة منذ تأسيس فرعها بالمنطقة الشرقية، كما اطلع (يحفظه الله) على أهم الدراسات التي دعمتها المؤسسة.

ونوّه أمير المنطقة الشرقية، بما تبذله المؤسسة من جهود للارتقاء بالعمل الخيري، وحث على أن تستمر المؤسسة في دعم الدراسات العلمية التي تثري العمل الخيري في المنطقة الشرقية، وأن يكون دعم المؤسسة للبرامج مرتبطًا بالأثر الذي تحدثه هذه البرامج.

من جهته، أعرب رئيس لجنة العمل الخيري بفرع المؤسسة، عن شكره وتقديره وكل العاملين في المؤسسة والقطاع الخيري لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على ما يلقاه القطاع من اهتمامٍ ومتابعةٍ من سموه، أثمرت -ولله الحمد- عن العديد من المنجزات في هذا القطاع.

هذا، وقد حضر الاستقبال أعضاء لجنة العمل الخيري بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري، وعبدالرحمن بن فوزان الحمين، وسمير بن عبدالعزيز العفيصان، ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية الدكتور خليل بن إبراهيم القصيمي.