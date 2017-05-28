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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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لتهنئته بالثقة الملكية وحلول شهر رمضان..

نائب أمير الشرقية يستقبل قيادات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

نائب أمير الشرقية يستقبل قيادات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الأحد)، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران الدكتور خالد بن صالح السلطان، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيين سموه نائبًا لأمير المنطقة، وحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير أحمد بن فهد، إلى شرحٍ موجزٍ عن مشروعات الجامعة الحالية، والمشروعات التي تعمل عليها الجامعة من أجل تطوير البيئة التعليمية والبحثية في الجامعة.

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية (يحفظه الله)، باهتمام الجامعة بتطوير جانب البحث العلمي، وما قدمته الجامعة من جهود في هذا الجانب، وحرصها على تطوير الجوانب التقنية من خلال وادي الظهران للتقنية، والمراكز البحثية والعلمية الأخرى في الجامعة.

 

 

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