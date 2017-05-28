مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6783.39 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد، منخفضًا 88.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6783.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 50 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, ورعاية, وساكو, ودله الصحية، وجبل عمر الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات نماء للكيماويات, وصناعة الورق, والأهلية, وملاذ للتأمين, والصناعات الكهربائية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.41% و 6.98%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وعسير, وزين السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك، والراجحي, ودار الأركان, وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 41.9 نقطة ليقفل عند مستوى 4053.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.