7 مشروبات رمضانية لذيذة ومفيدة صحياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يأتي شهر رمضان هذا العام في فصل الصيف، لذا يتجه جميع الصائمين للعصائر والمشروبات بعد الإفطار مباشرة للحفاظ على نسبة الماء في الجسم، بعد صيام يوم طويل.

ويتجه الكثيرون للمشروبات الغازية الجاهزة، إلا أن هناك مشروبات أخرى رمضانية طبيعية لذيذة الطعم، مثل الكركديه، والدوم، والخروب، وقمر الدين، والتمر هندي، وكلها مشروبات سهلة التحضير ومفيدة صحياً تُبعدك عن مخاطر المشروبات الغازية.

1- العرقسوس:

مشروب صحي، يشتهر بأنه يروي الظمأ في الصيف، وبعد الإفطار له نكهة حلوة مميزة، ويحتوي على السكر والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والفسفور، يقوي جهاز المناعة يستخدم في العديد من أدوية الصدر والمعدة.

يعالج أمراض الكبد والصدر والمعدة ويخفف السعال ويقلل الإحساس بالعطش، لكنه قد لا يكون مناسباً لمرضى الضغط المرتفع.

2- الخروب:

يشتهر بأنه مثالي لخفض الوزن، ويحبه الجميع عندما تدور الأكواب المملوءة به بعد الإفطار في رمضان.

3- السوبيا:

من المشروبات التي تعد بطرق متعددة، يحبه الصغار والكبار يشبه طعمه الفانيليا المخلوطة بجوز الهند، يعالج النزلات ويساعد على الهضم.

4- الدوم:

مشروب صحي وطعمه مقبول، يعالج ضغط الدم المرتفع.

5- التمر هندي:

يقدم في رمضان ويشتهر بطعم يمزج بين الحلو والحامض، يحتوي على فيتامين (B) والكالسيوم والكربوهيدرات والبروتينات، ينظم مستوي الكوليسترول، وهو المشروب الأمثل لمرضي السكر حيث ينظم مستوي السكر في الدم.

6- الكركديه:

يحضر كمشروب ساخن أو بارد، لونه أحمر قرمزي جذاب، له طعم لاذع، يخفض ضغط الدم، وهو رمز للاحتفالات في كثير من البلدان.

7- قمر الدين:

هو أشهر مشروبات شهر رمضان، يجهز بالأسواق على شكل ورق سميك، لزج من المشمش، ينقع في الماء عدة ساعات يذوب خلالها ويتم تقليبه وتناوله كمشروب على الإفطار يساعد الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي وبه فوائد غذائية عديدة.