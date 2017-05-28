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الأحد, 2 رمضان 1438 هـ, الموافق 28 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

 سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة وغبار على 3 مناطق بالمملكة

 سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة وغبار على 3 مناطق بالمملكة

“الأحساء اليوم”  – الأحساء

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر 3 تنبيهات خلال الساعتين الماضيتين شملت 3 مناطق لحالات سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة وغبار وأمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم.

ففي منطقة مكة المكرمة “تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة  بدأت  16:30 عصر  اليوم  وتستمر للثامنة  من مساء اليوم واصفة الحالة باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

كما أصدر النظام تنبيها لمنطقة المدينة المنورة عن رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الساعة 17:15 عصر اليوم وتستمر حتى الساعة 22:00 مساء واصفة الحالة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع تواجد سحب رعدية ممطرة .

ونبه نظام الإنذار المبكر منطقة جازان من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية  بدأت الساعة 14:50 اليوم وتستمر حتى الساعة 22:00.

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