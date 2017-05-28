بدء إنشاء أكبر تلسكوب في العالم بصحراء تشيلي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهدت صحراء أتاكاما في تشيلي، بدء إنشاء تلسكوب أوروبي ضخم سيصبح عند الانتهاء منه أكبر تلسكوب بصري في العالم، إذ إنه أكبر خمس مرات من أفضل أدوات الرصد الفلكي المستخدمة حاليًا.

ويمكن أن يغير حجم التلسكوب فهم الخبراء للكون، إذ سيصل قطر عدسته الرئيسية إلى حوالي 39 مترًا، ومن المقرر أن يبدأ في عام 2024 تشغيله؛ حيث سيوضع على قمة جبل بارتفاع ثلاثة آلاف متر وسط صحراء أتاكاما بتشيلي.

ويملك التلسكوب قدرات أخرى، مثل الإضافة إلى استكشافات رواد الفضاء لكواكب تدور حول نجوم أخرى، وربما استكشاف مزيد من الكواكب الأصغر وتصوير كواكب أكبر ووصف الأغلفة الجوية لها ما يعد خطوة مهمة لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة عليها.

وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت في كلمة بمناسبة بدء الإنشاء في الموقع: “ما يتم تشييده هنا أكبر من مجرد تلسكوب. إننا هنا نشهد أحد أفضل الأمثلة على إمكانات العلم”، وفقًا لرويترز.

ويوفر الطقس الجاف بصحراء أتاكاما أجواء رصد شبه مثالية على سطح الأرض وستتركز نحو 70% من البنية الأساسية للفضاء في العالم في المنطقة بحلول عشرينيات القرن الحالي.

ويمول المشروع المرصد الأوروبي الجنوبي وهي منظمة تضمّ دولًا أوروبية وأخرى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ولم تتوفر معلومات عن تكاليف الإنشاء لكن المرصد قال من قبل، إن إنشاء التلسكوب الأوروبي الضخم سيتكلف نحو مليار يورو (1.12 مليار دولار) وفقًا لأسعار 2012.