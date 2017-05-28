“الفريدة” يفتتح قصر خزام بالأحساء أمام الزوار بعد اكتمال ترميمه

الأحساء – “الأحساء اليوم”

افتتح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، ومدير مكتب الآثار وليد بن عبدالله الحسين، اليوم الأحد، قصر خزام التاريخي، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى الدولة السعودية الأولى (كما تشير بعض المصادر التاريخية)، للزيارة بعد ترميمه.

وأوضح “الفريدة” أن الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني أجرت أعمال ترميم في القصر، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، والذي وجّه بترميم المواقع التاريخية في الأحساء، وذلك ضمن جهود الهيئة في إعداد ملف ترشيح واحة الأحساء للتسجيل في قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي، مثمنًا دور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية في دعم صناعة السياحة في الأحساء.

ومن جانبه، أشار مدير مكتب الآثار بالأحساء وليد بن عبدالله الحسين، إلى أن قصر خزام وبقية المواقع التاريخية (بيت البيعة، والمدرسة الأميرية، وميناء العقير التاريخي) تفتح أبوابها يوميًا خلال شهر رمضان من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ومن التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً يومي الجمعة والسبت. أما ميناء العقير التاريخي فيستقبل زائريه خلال العطلة الأسبوعية من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.