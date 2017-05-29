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الاثنين, 3 رمضان 1438 هـ, الموافق 29 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار

ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، بطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد لتؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ,كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير ، جازان والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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