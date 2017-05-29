جمعية المتقاعدين بالأحساء تنظّم رحلة العمرة الرمضانية

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

أطلقت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالأحساء، مساء البارحة الأول من شهر رمضان المبارك, رحلة العمرة الرمضانية إلى بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك العمرة للمتقاعدين وأُسرهم، وذلك ضمن البرنامج السنوي “العمرة في رمضان”.

وأكد مدير الرحلة عيسى الحويل، أخذ كل الترتيبات اللازمة التي تجعل المعتمرين يؤدون مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة, حيث تمَّ تنسيق وتجهيز وسيلة النقل الحديثة المريحة، وتأمين السكن بمجمع أبراج البيت المجاورة للحرم المكي الشريف؛ حرصًا من الجمعية على راحة المعتمرين، مشيرًا إلى أن الوفد رأسه مدير العلاقات العامة والإعلام علي السويلم.