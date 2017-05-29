أهالي العوامية لحملة السلاح: عليكم تجنيب البلدة المواجهات.. والمحافظة على الأرواح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت شخصيات دينية واجتماعية في بلدة العوامية بالقطيف من يحملون السلاح لمواجهة الدولة في بلدة العوامية بـ”الكف عن رفع السلاح بوجه رجال الأمن”، مشددين في بيان أصدروه ” على اتقاء الفتنة، مستشهدين بالآية الكريمة، “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّة”.

ووقع على البيان الذي وصف بـ”غير المسبوق” نحو 381 شخصية دينية واجتماعية ومواطنين ومواطنات، حيث أعرب الموقعون على البيان عن “القلق الشديد عما انتهت إليه الأحداث من المواجهات المسلحة في البلدة”، مضيفين “نلفت إلى ضرورة الكف عن استخدام السلاح في وجه رجال الأمن وتعطيل إزالة حي المسورة، لما في ذلك من عواقب وخيمة على الأرواح والمجتمع”.

وتابعوا “نأمل تجنيب البلدة المواجهات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمرافق العامة، فالدولة معنية بالحفاظ على أرواح مواطنيها من العوامية وصيانة ممتلكاتهم ورعاية مصالحهم”، مؤكدين على ضرورة إنهاء معاناة المجتمع، وتأمين ما يحتاجه من خدمات أساسية وأهمية وتهيئة الأجواء لإعادة الحياة الطبيعية وتيسير أمور البلدة لرجوع الأهالي الذين اضطرتهم الأحداث لترك منازلهم وأعمالهم”، داعين بأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء، ويحميها من كل شر.

وجاء من أبرز الموقعين في البيان الذي حمل أسماء 381 شخصية 14 عالم دين أبرزهم السيد طاهر الشميمي، الشيخ عباس السعيد، الشيخ عقيل الزاير، الشيخ علي ال زايد، الشيخ عبدالعظيم مشيخص، الشيخ جعفر البناوي، الشيخ سعيد ال جمال، الشيخ عاطف الفرج، الشيخ حسن العوامي، الشيخ عبدالغفار الزاهر، الشيخ سمير الربح، الشيخ عيسى البدن، د. جمال حسين أحمد آل سماعيل، د. علي أحمد باقر الزاهر، د. فاطمة عبدالواحد نصر مشيخص، الإعلامية سكينة المشيخص. وفقًا “الرياض”