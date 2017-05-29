بالصور.. مدير هيئة الرياضة بالأحساء يفتتح دورة شعلة هجر الرمضانية “رسميًا”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

افتتحت مساء أمس الأحد الثاني من رمضان، دورة شعلة هجر 2017 الرمضانية، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء عبد اللطيف العرادي، وعمدة الرقيقة فهد مسفر القحطاني مدير بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، مدير ملعب الأمير عبد الله بن جلوي إبراهيم المبرزي، إلى جانب نخبة كبيرة من اللاعبين والمدربين الوطنيين يتقدمهم الكابتن حمد الخاتم، والكابتن عبدالعزيز الضويحي، ومدير رابطة الأحياء بالأحساء معيض العرجاني.

وقد صاحب افتتاح الدورة حفل رياضي مميز تخللته كلمة مدير البطولة أحمد صائم، الذي أشاد بشركاء النجاح والداعمين للبطولة، وعرّف بآلية عمل اللجان في الدورة والإمكانيات المتاحة والمتوفرة للفرق وللجماهير الراغبة في الاستمتاع بالليالي الرمضانية الرياضية؛ ليعلن بعدها “العرادي” الافتتاح الرسمي للبطولة، ومن ثم كرم الشركاء والداعمين للبطولة.

يذكر أن دورة شعلة هجر تقام برعاية رسمية من الدكتور محمد بن عمر المغنم؛ دعمًا ماديًا ودعمًا إداريًا للبطولة.