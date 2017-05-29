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الاثنين, 3 رمضان 1438 هـ, الموافق 29 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الداخلية” تحثّ المسافرين إلى كازاخستان بالتسجيل في مركز الهجرة

“الداخلية” تحثّ المسافرين إلى كازاخستان بالتسجيل في مركز الهجرة

الأحساء – واس

حثت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في السفر إلى كازاخستان بضرورة تسجيلهم في مركز الهجرة خلال مدة (6 أيام عمل) من تاريخ دخولهم للدولة.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، وقال: إن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد أن العديد من المواطنين عند زيارتهم كازاخستان لا يقومون بالتسجيل في مركز الهجرة مما يعرضهم للعقوبات بسبب عدم تسجيلهم في مركز الهجرة خلال مدة (6أيام عمل) من تاريخ دخولهم للدولة وذلك لعدم علمهم أو إبلاغهم من قبل السفارة الكازاخية في الرياض أو القنصلية في جدة بهذا الإجراء المتبع.

وأشار اللواء المرعول إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة؛ لكي لا تتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم.

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