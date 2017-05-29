“التعليم” تهدد بإيقاف مكافآت مبتعثين غيروا تخصصاتهم من دون موافقتها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وضعت الملحقية الثقافية السعودية في أميركا قيوداً على الطلبة المبتعثين للحد من تغيير التخصصات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط، التي تنص على استمرار الطالب في دراسة تخصصه وعدم التغيير إلا بعد صدور موافقة رسمية، ملوحة بإيقاف صرف مكافآت المخالفين، وتغريمه المبالغ التي صرف عليه.

وأشارت الملحقية إلى أن بعض الطلبة غيروا تخصصاتهم من دون الحصول على موافقة مسبقة من الملحقية، لافتة إلى أن أنظمة وزارة التعليم تقضي بالالتزام في ضوابط تغيير التخصص التي تنص على استمرار الطالب في دراسة تخصصه المبتعث لأجله وعدم التغيير إلا بعد صدور موافقة على التغيير، وأن يكون التخصص المراد دراسته من تخصصات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وألا يكون موقفاً أو متكدساً.

وأكدت الملحقية نيتها تطبيق لوائح وأنظمة الابتعاث التي تنص على إيقاف الصرف على أي طالب غير تخصصه من دون الحصول على موافقة مسبقة من الملحقية أو الوزارة، واستعادة ما تم صرفه على الطالب من تاريخ بدء الدراسة في التخصص الجديد. وشددت على عدم التغيير والبدء في دراسة التخصص الجديد وفي حال تبين أن الطالب مخالف «سيتم تطبيق أنظمة ولوائح الابتعاث في حقه»، مؤكدة على عدم تغيير الجامعة أو دراسة مقررات «أون لاين» أو الاستمرار في دراسة اللغة بعد 12 شهراً، إلا بعد الحصول على درجة خمسة في «ايلتس» أو 60 في «التوفل» أو الانتقال من مرحلة اللغة إلى الأكاديمي إلا بعد صدور موافقة الملحقية على الطلب. وقالت الملحقية الثقافية في لقاء عقدته أول من أمس (السبت)، مع طلبة مبتعثين، بعد إطلاق وسم (هاشتاغ) «تأخر تذاكر المبتعثين» إن «وزارة التعليم أصدرت قراراً أخيراً بحصر السفر عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية»، مبينة أن الأمر لا يعتمد على الأفضلية بأن تكون للخطوط السعودية وإنما إجباري.

وأثار طلبة خلال اللقاء مشكلة عدم حصولهم على مقاعد شاغرة بسبب الزحام، وردت الملحقية بأنه «يتم إنهاء المعاملات المتعلقة بالتذاكر كافة من خلال التواصل مع متعهد الحجوزات والتذاكر للحصول عليها في وقت مناسب، وليس متأخراً».

وأوضح المشرفون على البعثة الدراسية خلال اللقاء مع الطلبة أنه «لا يتم تعويض اختبارات اللغة خارج أميركا، إذ تنص أنظمة وزارة التعليم على أن فترة دراسة اللغة الإنكليزية النظامية هي 12 شهراً قابلة للتمديد إلى 18 شهراً لمن تمكن من الأداء الجيد والحضور خلال السنة الأولى بجدية، وحصل على درجة خمسة في «الايلتس» بدرجة لا تقل عن 4.5 في كل مهارة أو درجة 60 في التوفل».

وأكدوا إنه لن يتم قبول أي طالب في الدراسة الأكاديمية سواء أكان في كلية وجامعة ما لم يحصل على درجة خمسة في «الايلتس»، شريطة أن تكون صادرة من أميركا أو السعودية فقط، أو 60 في التوفل وتكون صادرة من أميركا فقط، أو الحصول على شهادة إتمام اللغة من المعاهد المعتمدة التي يمكن قبولها في الجامعات المعتمدة.

وأشار إلى أنه في حال بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير المهارات يترشح الطالب للحصول على قبول أكاديمي خلال الفترة النظامية المحددة لدراسة اللغة، وفي حال عدم الحصول على القبول، يجب التقدم بطلب تأجيل للبعثة لمدة فصل دراسي واحد، كي يتسنى لطالب اللغة تجاوز العقبات التي تواجهه والحصول على قبول أكاديمي غير مشروط. بحسب “الحياة”.