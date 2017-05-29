بسبب ورودهم بقوائم “سمة”.. بنوك ترفض إقراض متقدمين للتمويل المدعوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رفض عدد من البنوك التجارية إقراض المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم ممن تم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم “سمة” للمتعثرين عن السداد.

وجاء رفض البنوك تماشياً مع سياسات صرف التمويل التي تتبعها، والتي تسعى من خلالها للحصول على أكبر قدر من الضمانات، وعدم المجازفة في صرف التمويل.

وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الصندوق العقاري يعمل حالياً مع عدد من البنوك لإيجاد آلية جديدة للوصول لحل يمكّن من صرف التمويل لأكبر عدد من المسجلين على قوائم الصندوق، الذين يتجاوز عددهم 500 ألف شخص.

من جهته، أبان المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي أن الصندوق يسعى من خلال مراكز خدمة التمويل المدعوم بكل من الرياض، وجدة، والدمام لحل أي إشكالات تعترض حصول المتقدم للدعم، وذلك بالتواصل مع البنك أو جهة التمويل.

يذكر أن الصندوق أكد أن مشروع التمويل المدعوم سيسهم في تقليص فترة انتظار المتقدمين على قوائمه من 10 سنوات إلى 5 سنوات، كما يتولى الصندوق مسؤولية سداد أرباح التمويل عمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.