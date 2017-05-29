“بر الأحساء” تحدّد 60 موقعًا لمشروع “إفطار صائم” بالمبرز والمزروعية والصالحية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حدّدت جمعية البر بالأحساء، مؤخرًا، 60 موقعًا لإفطار أكثر من ستة آلاف صائم يوميًا بمواقع مختلفة بالأحساء؛ نظرًا لنجاح مشروع “إفطار صائم”، الذي أطلقته جمعية البر بالأحساء خلال السنوات الماضية، وذلك لإقبال أعداد كبيرة من الصائمين على تلك المواقع.

وفي السياق، بيّن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية حددت 60 موقعًا لإفطار الصائمين منها 22 مسجدًا وجامعًا بالمبرز، و22 مسجدًا وجامعًا بالمزروعية، و15 مسجدًا وجامعًا بالصالحية، إضافة إلى جامع الشقيق.

وأضاف “البوسيف” بأن مشروع إفطار صائم يعد أحد المشاريع النوعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالاحساء وافق على إقامة مشروع إفطار صائم في 60 موقعًا حددتها الجمعية لإفطار الصائمين بعدد من المساجد والجوامع وفق الضوابط والتعليمات والخاصة بتنظيم برامج إفطار الصائمين.

وأوضح “البوسيف” أن المشروع سيقام بجامع الشقيق الجديد و15 مسجدًا بالصالحية “جامع حي الملك فهد، الروضة، أبي سعيد الخدري، الدواسر، ربدة، القصبي، التمر القديم، عثمان بن عفان، بودي، جامع الصرافية، سالم التركي، جامع الغنيم، القبلي، جامع الصالحية، الحسين”، كما سيقام المشروع في 22 مسجدًا بالمبرز هي: “مسجد الامام الترميذي، مسجد السلام، مسجد السبيعي، مسجد السلام (اليحيا) جامع الوصيفر، مسجد يحيى بن معين، مسجد عبدالله بن عمر، مسجد سعيد بن جبير، جامع المقهوي، مسجد الرحمة، جامع الخيلات، جامع فيصل بن تركي، مسجد الريان، مسجد عبدالرحمن بن عوف، مسجد الموسى، مسجد ابن القيم، مسجد محطة الشعيبي، مسجد صالح البراك، جامع الغوينم، مسجد ابن القيم”، إضافة إلى إفطار الجوال تقاطع شارع الملك عبدالله قرب شركة أرامكو السعودية، وإفطار الجوال تقاطع شارع عين نجم قرب جبل بوغنيمة، وإفطار الجوال تقاطع مدخل إسكان الحرس الوطني طريق الصناعية”.

وتابع: كما تم تحديد 22 موقعًا بالمزروعية هي: “جامع المزروعية ، جامع المنصورية، جامع دوار الخميس، جامع المعلمين، مسجد مستشفى الملك فهد، مسجد الرفيعة الجديدة، مسجد المزروعية الجديدة، مسجد ابن باز، مسجد عرمان، مسجد المزروعية بالنعاثل، مسجد الملحم بالروضة، مسجد احمد بن حنبل، مسجد بلال بن رباح، مسجد العوينة، مسجد حسين الملحم، مسجد ابي أيوب الأنصاري، مسجد العواص، مسجد مزرعة العثمان، مسجد الرحمة بالإسكان، مسجد سوق الخضار، مسجد الشيخة فاطمة، مسجد لطيفة العرفج”.

من جهته، ذكر مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، أن مشروع تفطير الصائمين هو أحد مشاريع جمعية البر بالأحساء التي تقدم خدمة للمستفيدين بتنوع الشرائح واختلاف المواقع، وتحقق بذلك تطلعات المتبرعين واهتمامات المستفيدين من ذلك المشروع حيث يعد مشروع تفطير الصائمين احد المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية منذ تأسيسها عام 1400 هـ والذي يهدف إلى تحقيق وغرس قيمة فضل التفطير مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “من فطر صائما فله مثل أجره”، وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز المعاني والمظاهر الرمضانية بالموائد الخاصة بالصائمين عامة، تحقيق معاني التطوع واستثمار أوقات الشباب بأفكار إيجابية، فضلا عن إعطاء صورة إيجابية للمجتمع خاصة وأن كثيرا من ضيوف الموائد من المقيمين.

ولفت “الحسين” إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج تقوم على التخطيط المسبق للأماكن المستهدفة والتنسيق المسبق مع أئمة المساجد، إضافة إلى تسويق المشروع عبر القنوات الإعلامية والبرامج التسويقية الاعتيادية، حيث يشهد البرنامج قبولا وإقبالا عند المتبرعين، وكذلك فتح المجال لعطاءات المطاعم الكبيرة المعروفة ذات الإمكانات العالية خاصة في التجهيز والتوصيل في الوقت المحدد ونقل الوجبات بطريقة آمنة.