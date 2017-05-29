“أمانة الأحساء” تطلق بطولتها الرمضانية الثالثة لكرة القدم بمشاركة 24 فريقًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت أمانة الأحساء، بالشراكة مع الغرفة التجارية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، البطولة الرمضانية لكرة القدم 2017 في نسختها الثالثة، وذلك على ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف مدن وبلدات المحافظة.

وحظيت انطلاقة البطولة بحضور وتفاعل جماهيري مع المستويات الفنية المتميزة والتنافس والندية من لاعبي الفرق المشاركة، وشهد حفل الافتتاح حضورأمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ورئيس المجلس البلدي احمد الجعفري، والناقد الرياضي عادل الملحم، ولاعِبي نادي الفتح عبدالعزيز بوشقراء، ونوح الموسى.

في حين أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من البطولة عن فوز فريق الولاية على فريق أمانة الأحساء بنتيجة (5/1)، فيما تغلب شباب الأرسنال على منافسه السلام بهدفين لهدف، بينما تعادل الوطن وفريق العرفج القابضة سلبياً ، الانتر 1× النموذجي 2 ، وشباب الشعبة 1× نجوم برشلونة2 ، والعهد 3× الريان 1).

ومن جانبه، أكد رئيس وحدة البرامج والفعاليات بالأمانة زياد بن خليل المقهوي، أن الأمانة وضعت في أولوياتها إقامة مثل هذه المناشط الشبابية، انطلاقاً من سعيها مشاركة فئة الشباب في الفعاليات والأنشطة المجتمعية واستغلال فترات المواسم باحتواء مواهبهم في إطار ترفيهي وتربوي واستثمار أوقاتهم؛ بما يفيدهم في هذا الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن البطولة ستقام حتى الـ20 من رمضان، مبيناً أن النسختين الماضية من البطولة شهدت تفاعلاً جماهيرياً أثرى التنافس الكروي بين الفرق المشاركة للحصول على لقب البطولة.