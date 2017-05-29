الإطاحة بمواطنين انتحلا شخصية رجلي أمن وسرقا 450 ألف ريال تحت تهديد السلاح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت شرطة الرياض بمواطنين في العقد الثالث من العمر، انتحلا شخصية رجلي أمن، وتورطا في عمليات سرقة تحت تهديد السلاح.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه فور ورود بلاغ قبل أيام من النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية لمركز شرطة الإسكان عن وصول وافد هندي مصاب برصاصتين في بطنه وفخذه وحالته مستقرة، انتقلت جهة التحقيق واستمعت لأقواله.

وأوضح أنه كان يسير بأحد شوارع الرياض رفقة زميلين له يعملان بمؤسسة تجارية وبحوزتهما مبلغ 450 ألف ريال، قام شخصان يرتديان زيا مشابها لرجال الأمن باستيقافهم وتفتيشهم تحت تهديد السلاح، وأثناء محاولة أحدهما الاستيلاء على الحقيبة، قام المجني عليه بمقاومته، حيث تعرض لإطلاق النار عليه ما نتج عنه إصابته وسرقة المبلغ ثم الهرب.

وأشار إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة اتخذت كافة الإجراءات البحثية لكشف خيوط الجريمة، حيث أشارت الدلائل إلى شخصين وتم الإطاحة بهما، وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما.

ولفت إلى أنه عثر بمقر سكن أحدهما على سلاح ناري (مسدس) وعدد 57 طلقة نارية ومبلغ مالي 75 ألف ريال سعودي و16 ألف درهم إماراتي و1600 دولار أمريكي، ورتبة (ملازم أول)، وبدلتين عسكريتين لقطاعين مختلفين.

وأكد أنه تم إيقاف الشخصين بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة.