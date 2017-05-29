“الصحة” توجه نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت وزارة الصحة مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد قدرتهم على الصيام.

ونصحت “الصحة” عبر انفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها على تويتر بأخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة، وذلك لكي يكون جسم المريض قد استرجع كمية كافية من السوائل.

وأوضحت من خلال الانفوجرافيك التوعوي أنه عند نسيان المريض حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فينبغي أخذها مباشرة، وإن تذكرها في اليوم التالي فلايتوجب عليه مضاعفة الجرعة.

ونبهت على مرضى ارتفاع ضغط الدم ضرورة تقليل استهلاك كمية الأملاح، مع أهمية جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزء من وجبة المريض ، نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.