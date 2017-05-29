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الاثنين, 3 رمضان 1438 هـ, الموافق 29 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

STC: واكبنا الزيادة في ليلة دخول رمضان و105% ارتفاعًا في بيانات ال4G

STC: واكبنا الزيادة في ليلة دخول رمضان و105% ارتفاعًا في بيانات ال4G

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت شركة الاتصالات السعودية STC، أن شبكاتها واكبت الزيادة المتوقعة والطلب على كل الخدمات المقدمة لعملائها ليلة دخول شهر مضان المبارك بانسيابية عالية، ودعمت الخصائص التي زودت بها الشبكات هذا العام، بتميز واضح على مستوى الخدمات الصوتية وخدمات البيانات في الشبكة، مما حقق جودة أعلى لتجربة العملاء.

ولفتت الشركة أن عملية التحول في نقل الخدمات الصوتية عن طريق شبكة الجيل الثالث المتطور شهدت هذا العام نموا في حجم المكالمات الصوتية تجاوز 100% عن نفس الفترة من العام الماضي في بعض مناطق المملكة ليلة دخول رمضان، كما شهدت عملية التحول في تقديم خدمات البيانات عن طريق شبكة الجيل الرابع المتطور نموا في حجم البيانات هذا العام تجاوز 105% عن العام الماضي في بعض مناطق المملكة، كذلك ارتفعت المكالمات الدولية بنسبة 18% ليلة دخول رمضان.

وتحقق استيعاب الشبكة الكامل لهذا النمو الكبير للحركة وبكل انسيابية ودون أي اختناقات أو أي تأثير في تجربة العميل؛ نتيجة الخبرة الطويلة لدى الشركة في إدارة تشغيل وصيانة الخدمات في أثناء مواسم الحج ورمضان والأعياد، وخلال أكبر العروض الترويجية التي عرفت بها شركة الاتصالات السعودية خلال السنوات الماضية.

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