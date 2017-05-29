مجلس السياحة بالأحساء يثمن موافقة أمير الشرقية على تنظيم مهرجان “الدروازة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ثمّن مجلس التنمية السياحية في الأحساء موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على تنظيم مهرجان “الدروازة” للثقافة والتراث في الأحساء.

وأعرب المجلس، خلال اجتماعه الأول لهذا العام، والذي عقد برئاسة أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم نيابة عن سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية، أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص على رعاية ومتابعة الفعاليات السياحية في الأحساء.

ومن جهته، أشار رئيس لجنة التسويق السياحي المشترك في الأحساء عضو المجلس محمد بن عبدالعزيز العفالق، إلى أن المهرجان سيقام وسط المنطقة التاريخية في الهفوف ويضم فعاليات في الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والأفلام القصيرة والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية.

أما مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء أمين المجلس خالد بن أحمد الفريدة، فنوّه بأن مهرجان “الدروازة” يرمي إلى تنمية صناعة سياحة الثقافة والتراث بالأحساء والتعريف بمعالم الجذب السياحي، واستقطاب السياح من داخل وخارج المحافظة، والمساهمة في تفعيل الفعاليات الثقافية في صناعة السياحة في الأحساء.

وقال “الفريدة” إن من المتوقع أن يقام المهرجان في يناير مطلع العام الميلادي الجديد 2018، موضحًا أن المجلس استعرض عددًا من المواضيع المتعلقة بمهرجان التسوق والترفيه، ومهرجان التمور، وورشة المساجد التاريخية.

بيّن أن سمو رئيس مجلس التنمية السياحية وافق على تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مواقع التراث العمراني العالمي، كما وافق سموه على إنشاء مكتب للتراث العالمي في أمانة الأحساء، وذلك ضمن برامج دعم ملف تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي (اليونسكو).

وكشف “الفريدة” عن أن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يعمل بالتعاون مع مركز التراث العمراني بالهيئة وجامعة الملك فيصل وفرع وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم ورشة عمل حول “العناية بالمساجد التاريخية” في الأحساء.