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الاثنين, 3 رمضان 1438 هـ, الموافق 29 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية – بدء القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية، لعدد 200 طالب أساسي و50 احتياط،عبر البوابة الإلكترونية http://lfca.rslf.gov.sa/ ويستمر حتى 12 / 99 / 14388هـ.

وأوضحت القيادة أن التخصصات المتاحة هي: إلكترونيات صناعة وتحكم، محركات ومركبات، معدات والآت كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، الآت ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، إنتاج.

وبينت أن سيمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة (وكيل رقيب)، وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني للتخصصات التالية: (إلكترونيات صناعة وتحكم، محركات ومركبات، مكيانيكا عامة، ومعدات وآلات كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، آلات ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، إنتاج)، فيما سيمنح المتعين من حملة الثانوية رتبة (جندي أول).

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