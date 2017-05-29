رياح وأتربة على الرياض والشرقية يوم الأربعاء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن رياحًا وأتربة ستضرب المنطقة الشرقية ثم الرياض، بدءًا من يوم الأربعاء (31 مايو 2017)، وتستمر لليوم الذي يليه.

وأشار الحصيني إلى أن الرياح ستواصل الهبوب على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وتمتدّ إلى منطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف، خاصة في شهري يونيو ويوليو، وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

كما توقّع الباحث في الطقس، أن تكون دول العراق والكويت والشرقية والحدود الإماراتية والقطرية والسعودية وطريق الرياض الشرقية، تحت وطأة الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار والرمال خلال اليومين المذكورين، مضيفًا: “أتمنى من أمانات المدن في المناطق أو من يقوم مقامها، وضع الاحتياطات الأزمة للتقليل من تجمعات الرمال المتوقعة”، ويتوقع الحصيني أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يستمر لأيام عدة.