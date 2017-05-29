قرار مفاجئ .. وزير الصحة يعلن إلغاء أكبر حملة للتوعية بأضرار التدخين 

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلغاء الحملة الإعلامية للتوعية بأضرار التدخين، وتوجيه الأموال المخصصة للحملة لعلاج أكثر من 80 ألف شخص يعانون من الأمراض بسبب التدخين.

وكان من المقرر أن تطلق وزارة الصحة اليوم، حملة كبيرة للتوعية بأضرار التدخين، والتعريف بالأمراض التي يسببها ومكافحة انتشار منتجات التبغ المختلفة، وقالت الوزارة أن الحملة تتضمن أساليب وأفكار يتم تنفيذها لأول مرة .

وأضافت “الصحة” في حديثها عن الحملة، أن التقارير تشير إلى ازدياد عدد المدخنين في المملكة، وارتفاع عدد الوفيات في المملكة جراء التدخين بأنواعه، وأن التدخين سبب رئيس لأمراض سرطان الرئة والحنجرة بنسبة تجاوزت الـ 80% من الحالات.

وقالت “الصحة”، أنها أكملت كافة ترتيباتها لبدء الحملة، والتي تهدف من خلالها إلى مواصلة جهودها وتكثيفها لمكافحة انتشار منتجات التبغ بأنواعها، نظراً لما تسببه من أمراض فتاكة وخسائر بشرية واقتصادية، لاسيما وأن الدخان ومنتجات التبغ بدأت تظهر بأشكال مختلفة تغلف أضرار التدخين بمسميات مختلفة بين السيجارة العادية والشيشة والسيجارة الإلكترونية وغيرها من أشكال التدخين والتي أصبحت في متناول فئات عمرية صغيرة .

وقالت الوزارة ، تأتي هذه الحملة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، والمبالغ الهائلة التي تدفع في علاج المدخنين والخسائر السنوية التي يدفعها الشباب والبالغون على منتجات التبغ، وتبعاتها الاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع ككل.

تجدر الإشارة أن عيادات الإقلاع عن التدخين، والتي يبلغ عددها حالياً 160 عيادة ، توفر مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية التي تقدم مجانًا للمدخنين من الجنسين؛ لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وتعمل الصحة حاليًّا على زيادة استحداث عيادات مكافحة التدخين بنوعيها الثابتة والمتنقلة.