فتح باب القبول لخريجي كليات التقنية بالقوات الجوية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية فتح باب القبول والتسجيل لخريجي كليات التقنية وكليتي الجبيل وينبع الصناعية في تخصص “الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات”، للدراسة في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران .

وقالت القوات الجوية: يمكن التسجيل وتعبئة طلب الالتحاق عبر موقع القوات الجوية على الرابط: www.rsaf.gov.sa. اعتبارا من الأول من رمضان الحالي.

وأضافت: تشتمل المزايا المقدمة على دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية والتدريب على أحد التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية مع فرصة الابتعاث الى خارج المملكة لاكمال الدراسة والتعيين على رتبة وكيل رقيب فني عند اكتمال المتطلبات التدريبية وتوفير السكن عند التخرج كما يتم توفير الرعاية الصحية المجانية للمتخرج وعائلته.

وتابعت : تأتي هذه الخطوة من منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 حيث تسعى القوات الجوية الملكية السعودية لاستقطاب الكوادر البشرية من أبناء الوطن وتدريبها وتاهيلها حتى يكونوا فنيين جاهزين للعمل في التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية.

واردفت : يحصل الطالب بعد التخرج على رتبته وكيل رقيب فني ويعين في إحدى القواعد الجوية المنتشرة في أنحاء مملكتنا الحبيبة، ليعمل مع زملاء فنيين سبقوه بالتخرج على إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والأقسام الفنية المساندة الأخرى في القواعد الجوية.