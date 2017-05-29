انقلاب ناقلة ديزل وإصابة سائقها في تبوك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي بأنه وعند الساعة ( 07:26) صباح اليوم الاثنين ورد بلاغا إلي غرفة العمليات عن انقلاب ناقلة وقود على طريق المدينة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محملة بالديزل ويوجد بها تسرب كمية من الحمولة على جانب الطريق دون حدوث حريق.. حيث تم تأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها وتصريف المادة المحملة خارج الناقلة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمثل هذه الحالات فيما نتج عن الحادث إصابة سائقها من الجنسية الآسيوية وتم نقله للمستشفى بواسطة إسعافات الهلال الأحمر.