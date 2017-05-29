صحة الأحساء توقّع مذكرة تعاون مع الكليات الصحية بجامعة الملك فيصل

الأحساء – عيسى الموسى

وقّعت صحة الأحساء، يوم الخميس الماضي، مذكرة تعاون مع الكليات الصحية بجامعة الملك فيصل في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والخدمية لتحقيق أهداف الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى الطرفين، من خلال تنفيذ مشروعات وأنشطة؛ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة وخدمة المجتمع، وتوفير الدعم الفني والتعاون البحثي والخدمات الاستشارية لتطوير الخدمات الطبية، وإنجاز المهام التعليمية في التعليم وتدريب الطلبة، ومن أجل تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتعاونين لإلقاء المحاضرات والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وإجراء الدراسات البحثية.

وجاءت الاتفاقية على هامش الملتقى الأول للأبحاث الصحية الذي تنظمه صحة الأحساء ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير تحت شعار “نحو بحوث صحية تساهم في تحقيق رؤية٢٠٣٠”، بمشاركة فاعلة ومثمرة من عمداء الكليات الطبية والصحية في كل من جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالحرس الوطني وممثلي اللجان البحثية بمستشفيات القطاع الخاص وعدد من المختصين والمهتمين بالبحوث الصحية، وذلك في القاعة الكبرى بمستشفى الملك فهد بالهفوف.

واشتمل الملتقي على عروض وورش عمل عن أولويات البحوث العلمية في أربعة محاور وهي: أهداف ومبادرات التحول الوطني وأمراض الدم الوراثية والصحة العامة والمجتمع والحوكمة والجودة، وبعد النقاش تم تحديد عدد من الاولويات البحثية علي سبيل المثال أهمية البحوث لدراسة نمط الحياة الصحي علي مستوي الرعاية الصحية الأولية والوقاية من السمنة وبحوث مرض السكري والأمراض غير السارية وبحوث تحديد معدل الانتشار لأمراض الدم الوراثية ومعرفة أثر الفحص المبكر قبل الزواج في تقليل معدل الانتشار والبحوث التي تدعم تنفيذ مبادرات التحول الوطني مثل أهمية تحديد الحاجة المستقبلية للموارد البشرية الصحية وبحوث تكلفة الخدمة الصحية والتأمين وبحوث نشر ثقافة الجودة وقياس الأثر ورضا وتجربة المريض وأثر الرعاية المنزلية علي تقليل المضاعفات والوفيات وبحوث القيادة الصحية ودورها في الإنتاجية.

وفِي ختام اللقاء قدم المساعد للتخطيط والتطوير جمال العفيصان شكره للمشاركين، مؤكدًا عزم الإدارة متابعة التوصيات وإعداد قائمه لأولويات البحوث لتكون الموجه للباحثين من كافة الجهات، مشددًا على أهمية الاستفادة من نتائج البحوث في تحسين الخدمة الصحية.