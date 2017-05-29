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الاثنين, 3 رمضان 1438 هـ, الموافق 29 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

NITI يقيم معرض عن أضرار التدخين وفوائد الإقلاع عنه

NITI يقيم معرض عن أضرار التدخين وفوائد الإقلاع عنه

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام المعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، معرضًا توعويًا بعنوان “أضرار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين”، حيث استعرض مدير برنامج مكافحة التدخين الدكتور محمد الوصيبعي، ومدير برنامج الربو الدكتور حسن الجلواح؛ لزوار المعرض المعلومات التي توضح الآثار السلبية للتدخين بكل أنواعه على صحة الإنسان وتم تخصيص عيادة للزوار لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم للمدخنين وكذلك تم توزيع المنشورات التوعوية لكيفية التخلص من التدخين.

وفي الأثناء، كرم المدير التنفيذي للمعهد غانم القحطاني، المشاركين في هذه الحملة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المعرض المقام.

ومن جانبه، صرح رئيس العلاقات العامة والإعلام بالمعهد حمد المغلوث، بأن المعهد يحرص دائما على أن يرفع مستوى الوعي لدى المتدربين بإقامة مثل هذه البرامج النوعية.

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